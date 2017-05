Barrage Ligue 1 : Troyes décroche le match nul et la promotion

publié le 28/05/2017 à 22:50

La statistique se confirme. Avant cette année 2017, 71% des équipes de division inférieure avaient dominé, en barrage, son adversaire. En obtenant le match nul et vierge au FC Lorient, Troyes, club de Ligue 2 lors de la saison 2016-2017, jouera au sein de l'élite française en août prochain. Les Lorientais ont largement et logiquement dominé mais ils ont été trop brouillons, dans les derniers mètres, pour espérer se maintenir. Les Merlus sont relégués.



Benjamin Moukandjo, meilleur buteur de Lorient cette saison, était pourtant titulaire, contrairement à la manche aller. Mais la présence du Camerounais n'a guère aidé les Bretons. Il s'est essayé en reprise de volée, de la tête, de près et de loin mais Samassa, le gardien Troyes, et sa défense ont fait des pieds et des mains pour éviter un simple but qui les aurait laissé en L2.

Herelle et Giraudon, la charnière défensive auboise, a réalisé un match parfaitement solide. Grandsir et Niane auraient même pu offrir la victoire à leur équipe, sur un des nombreux contres des visiteurs. Mais ils n'étaient clairement pas venu dans le Morbihan pour cela.

Pas de 12e saison en Ligue 1 pour Lorient

Les Troyens ont beaucoup défendu et Jean-Louis Garcia, entraîneur des 3es de Ligue 2, a même fini la rencontre avec aucun attaquant de métier. L'ESTAC remonte donc en Ligue 1 une petite année après l'avoir quitté. Le Football Club de Lorient ne jouera pas une 12e saison en Ligue 1. Bernard Casoni, arrivée en milieu de saison pour sauver son club de la relégation, n'a pas réussi sa mission.