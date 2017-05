EN DIRECT - Suivez le barrage Troyes-Lorient en live commenté

publié le 25/05/2017 à 20:11

Après 24 ans d'absence et un Cannes-Valenciennes remporté par les Cannois, les barrages d’accession en Ligue 1 font leur retour dans le football français. Troyes reçoit le FC Lorient (20h45) pour la première manche d'une double confrontation qui indiquera si les Aubois seront promus en Ligue 1 ou si les Bretons seront relégués en Ligue 2. Ce jeudi 25 mai, les joueurs de Jean-Louis Garcia ont l'interdiction de perdre s'ils souhaitent garder une chance d'accéder à l'élite française.



Avant de se rendre chez les Merlus (dimanche 27 mai, 20h45), les Troyens tiennent une statistique avantageuse ; ils n'ont plus perdu, au stade de l'Aube, depuis cinq rencontres (plus longue série pour un club de Ligue 2). Troyes va pouvoir profiter de la présence d'Adama Niane, meilleur buteur de la L2 avec 23 réalisations.

Bernard Casoni et Lorient retrouvent eux Benjamin Moukandjo, attaquant camerounais. Parmi le quatuor breton qui devrait être aligné, Jimmy Cabot retrouvera son club formateur qu'il a quitté l'été dernier. Sylvain Marveaux et Jérémie Aliadière sont absents.

Le direct :

31e - Confais écope du premier carton jaune de la rencontre pour une faute d'antijeu sur Philippoteaux.



30e - Lorient ne parvient pas à jouer simple et collectivement. Il ne s'approche pas du but de Samassa.



26e - Un seul tir a pour l'instant était tenté. Il était Troyen et non cadré. Les Lorientais laissent le ballon à l'adversaire. Un nul semble leur convenir.



23e - Bernard Casoni s'agace des relances imprécisent de ses défenseurs.



21e - Les techniciens ont aligné deux schémas de jeu identiques, ce qui n'aide pas à la fluidité de la rencontre.



18e - Nivet envoie Grandsir seul face au gardien mais, encore une fois, Lecomte anticipe bien.



16e - Confais centre fort au premier poteau mais Lecomte est bien placé et capte tranquillement le ballon.



14e - Hormis sur un coup-franc de Cabot, Lorient n'a pas encore réussi a porter le ballon dans la surface de réparation adverse. Les deux équipes ne prennent pas beaucoup de risque. Le spectacle est, pour l'instant, pauvre.



12e - Corifais, à son tour, est souffrant. Il semble légèrement sonné.



9e - Herelle reste au sol après un duel aérien avec Ciani.



8e - Les Troyens jouent sur le terrain et empêche les Lorientais de jouer calmement.



6e - Samassa capte le ballon sur un centre trop haut de Le Goff.



5e - Dingomé tente la première frappe de la rencontre. C'est du mauvais pied et hors cadre.



4e - La rencontre est hachée par plusieurs fautes commises au milieu de terrain. Troyes tient mieux le ballon et a déjà tenté quelques centres.



20h45 - Rudy Buquet donne le coup d'envoi.



20h43 - L'arbitrage vidéo aidera les hommes en noir pour ce match de barrage.



20h41 - Les équipes entrent sur la pelouse.



20H40 - Troyes reste donc sur quatre victoires à domicile. A contrario le FCL n'a plus gagné depuis quatre rencontres.



20h28 - La composition d'équipe de Troyes :

Voici le XI troyen face au @FCLorient pour le match aller des #BarragesLigue1. #ESTACFCL pic.twitter.com/VdxboP4Quh — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 25 mai 2017



20h17 - L'ESTAC n'a gagné aucune de ses quatre dernières rencontres face au FC Lorient (un nul et trois défaites).



20h15 - Voici le onze aligné par Bernard Casoni :

Le onze lorientais pour le match aller des barrages (20h45). ¿#ESTACFCL pic.twitter.com/BOJi7bxtR0 — FC LORIENT ¿ (@FCLorient) 25 mai 2017



20h10 - Bonjour à tous et bienvenue pour le live de la rencontre de barrage aller entre Troyes et Lorient.