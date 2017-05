Troyes-Lorient : avantage à l'ESTAC ?

publié le 25/05/2017 à 18:24

Organisés entre les années 1950 et 1993, supprimés depuis, les matches de barrages font leur retour ce jeudi 25 mai 2017. Troyes a terminé sa saison à la troisième place du championnat de Ligue 2 et affronte le FC Lorient (18e de Ligue 1). La meilleure des deux équipes, au cumul des manches aller et retour (dimanche 28 mai à Lorient), sera soit promue en Ligue 1, soit rétrogradée en Ligue 2.



Ce n'est donc pas une découverte pour le football français et, selon l'historique, l'équipe de l'échelon inférieur prend l'avantage sur son adversaire. Malgré le fait que Troyes devra se déplacer en Bretagne, pour la rencontre retour, il est le favori de cette double confrontation à en croire les statistiques. Il reste sur une série de cinq victoires de suite en Ligue 2 et accueille le FCL sur une dynamique positive. Les derniers barrages opposaient Cannes (entraîné par Luis Fernandez) à Valenciennes et avaient vu les Maralpins accéder à l'élite française.

15 succès de la L2 en 21 oppositions

Au milieu du XXe siècle les barrages ont eu lieu 28 fois dont 21 en configuration aller-retour (les sept autres se disputaient tel un mini-championnat à quatre équipes). L'historique donne l'avantage aux clubs de Ligue 2 (ou Division 2 à l'époque) puisqu'elles ont été promues à 15 reprises (soit 71%). L'AS Cannes, le RC Strasbourg et le Nîmes Olympique ont accédé deux fois à l'élite française en passant par les barrages. Le FC Lorient et l'Estac y participent pour la première fois de leur histoire.

L'Allemagne comme exception

Nos voisins allemands ont réinstauré ce système de barrages depuis la saison 2008-2009. Les concernant, l'équipe de Bundesliga prend le plus souvent le pas sur celle de Bundesliga 2. Les huit éditions ont débouché sur six maintiens des équipes de l'élite allemande. Cette saison, le VfL Wolfsburg (club de Paul-Georges Ntep et ancien club de Julian Dralxer) et l'Eintracht Braunschweig sont concernés.