Troyes-Lorient : qu'est-ce qu'un barrage ?

publié le 25/05/2017 à 18:18

Le match de barrage, entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2, est un événement que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La dernière fois qu'une relégation/promotion s'est jouée en deux affrontements directs date de 1993. Troyes (3e de Ligue 2 saison 2016-2017) reçoit Lorient (18e de Ligue 1) ce jeudi 25 mai (20h45), au stade de l'Aube.



L'objectif, pour les premiers, est d'accéder à l'élite française. Les Bretons ont eux l'occasion de garder leur place en Ligue 1. Ces deux équipes vont s'affronter deux fois en quatre jours (match retour dimanche 27 mai au stade du Moustoir) et la meilleure, au cumul des oppositions, sera promue et l'autre rétrogradée. Le RC Strasbourg (champion de L2) et l'Amiens SC (2e) sont directement promus alors que le SC Bastia (20e de L1) et l'AS Nancy Lorraine (19e) sont eux relégués.

La Ligue de football professionnel, en réinstaurant cette manche, souhaite limiter les rétrogradations et aspire même à transformer la L1 en ligue semi-fermée (aucune relégations et promotions en fin de saison, comme dans les ligues nord-américaines). Le but est de permettre aux clubs de l'élite de limiter les risques de rétrogradation, synonyme de catastrophe économique. Cela ne concerne pas que la Ligue 1 puisque l'échelon inférieur est également concerné. Orléans (18e de Ligue 2) et le Paris FC (3e de National) s'opposent pour définir qui participera à la Ligue 2 ou au National en août prochain.