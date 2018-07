France-Irlande : victoire et large revue d'effectif pour les Bleus

publié le 28/05/2018 à 20:00

Un festival offensif aurait certes été appréciable. Mais à 19 jours de leur entrée dans le Mondial en Russie face à l'Australie, le samedi 16 juin (12h), cette soirée face à l'Irlande a tout d'une réussite pour les Bleus. Une victoire (2-0) sans jamais avoir tremblé. Une ambiance joyeuse dans un Stade de France quasiment complet malgré les orages et les averses. Pas de blessure. Et une large revue d'effectif opéré par Didier Deschamps.



Avant de se frotter à l'Italie dès vendredi 1er juin à Nice puis aux États-Unis le samedi 9 juin à Lyon, pour ce qui sera sans doute la grande répétition générale avec une équipê type, le sélectionneur a décidé face à la modeste Irlande de débuter avec un 11 hybride en 4-3-3. Le numéro 2 Steve Mandanda dans les buts, les convalescents Djibril Sidibé et Benjamain Mendy sur les côtés de la défense, Adil Rami et Samuel Umtiti dans l'axe, un milieu Corentin Tolisso-Steven Nzonzi-Blaise Matuidi (capitaine, et un trio offensif Nabil Fekir-Olivier Giroud-Kylian Mbappé.

Giroud rejoint Zidane avec 31 buts

Face à une équipe regroupée dans sa moitié de terrain, ces Bleus-là ont mis 40 minutes pour trouver la faille. Après deux frappes de Mendy et Mbappé repoussée, un poteau de Tolisso, Colin Doyle a fini par plier devant Giroud, buteur en deux temps. Avec 31 réalisations en 72 sélections, voilà l'attaquant de Chelsea à égalité avec un certain Zinédione Zidane au nombre de buts en équipe de France, avec autant de capes que Michel Platini. Rien que ça. Trois minutes plus tard, le break était fait, grâce à une boulette de Doyle après une frappe enroulée de Fekir.

Plus rien ne sera marqué mais, au moins, les Bleus se seront ensuite amusés dans une sorte d'attaque-défense permanente, à l'image de Mbappé (talonnade, extérieurs du droit), crochets, remises...), et auront profité du soutien du Stade de France. Deschamps, lui, a offert du temps de jeu à 17 des 22 joueurs à sa disposition (Raphaël Varane n'est pas encore arrivé après sa victoire en Ligue des champions). Très rassurant sur son côté gauche, Mendy à joué 64 minutes avant de laisser sa place à Lucas Hernandez lors d'un triple changement qui a aussi vu Antoine Griezmann et Presnel Kimpemebe suppléer Fekir (en vue) et Umtiti.

C'est un bon match de préparation Didier Deschamps Partager la citation





Les trombes d'eau redoublaient alors sur la pelouse de Saint-Denis. À la 77e minute, Paul Pogba et Ousmane Dembélé entraient aux places de Tolisso et Mbappé, acclamé. À la 82e, Benjamin Pavard prenait le relais de Sidibé, lui aussi visiblement en pleine forme. Seuls Hugo Lloris (qui reprendra sa place dès vendredi), Alphonse Areola, N'Golo Kanté, Thomas Lemar et Florian Thauvin ne sont pas apparus. Leur tour viendra, puisque c'est aussi l'objectif d'une préparation.



La difficulté augmentera assurément d'un cran face à l'Italie de Mario Balotelli, qui a de son côté dominé l'Arabie Saoudite 2-1 avec un but de l'attaquant de Nice. Au Stade de France, Deschamps a vu "beaucoup de bonnes choses dans l'état d'esprit et la volonté de se rendre utile pour le collectif (...) C'est un bon match de préparation par rapport au gros travail qu'on a effectué. Il y avait du jus, du peps, c'est bien". Rendez-vous dans quatre jours pour la suite de la montée en puissance supposée.

Fiche technique :

Match amical

À Saint-Denis (Stade de France): France bat Irlande 2 à 0 (mi-temps : 2-0)

Temps : pluvieux

Terrain : gorgé d'eau

Spectateurs : 70.000 environ

Arbitre : G. Kabakov (BUL)

Buts :

France : Giroud (40), Fekir (43)

Avertissements :

Irlande: McClean (21), Arter (69)

Les équipes :

France : Mandanda - D. Sidibé (Pavard 82), Rami, Umtiti (Kimpembe 64), Mendy (Hernández 63) - Tolisso (Pogba 77), N'Zonzi, Matuidi (cap) - Kylian Mbappé (Dembélé 77), Giroud, Fekir (Griezmann 64)

Entraîneur : Didier Deschamps

Irlande : C. Doyle - Coleman (cap), Long (Williams 80), Duffy, Williams (Doherty 82) - Browne (Arter 60), Rice, O'Dowda (Burke 70) - Walters (Meyler 60), Long (Judge 70), McClean

Entraîneur : Martin O'Neill