publié le 26/05/2018 à 23:54

L'aventure entre le Real Madrid et Cristiano Ronaldo va-t-elle prendre fin dans quelques jours après neuf saisons couronnées de succès, personnels et collectifs ? La question ne peut que se poser après cette déclaration, à l'imparfait, de l'attaquant portugais de 33 ans dans les minutes qui ont suivi le nouveau triomphe en finale de Ligue des champions des Madrilènes, contre Liverpool (3-1).



"C'était bien de jouer dans ce club (...) je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters", a déclaré "CR7" au micro de beIN Sports Espagne après une question sur son avenir. "L'important était de gagner. Il faut continuer à le faire. Avec moi à la tête du projet ? On va d'abord profiter mais je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters qui, eux, sont de mon côté".

"Dans ces moments-là, l'avenir de n'importe quel joueur n'est pas important. Mais je ne dis pas que je vais forcément partir. Vous verrez", a-t-il encore ajouté. Des propos qui vont forcément relancer la machine à rumeurs. Va-t-il rejoindre le PSG ? Retourner au Portugal ou à Manchester United ? Rejoindre la Chine, les États-Unis, le Japon... ? Ou obtenir un nouveau contrat à Madrid avec revalorisation salariale ? La saison de clubs terminée, place à la Coupe du Monde, et au mercato.