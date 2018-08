Marseille - Toulouse : la Coupe du monde présentée au stade Vélodrome

Les champions du monde marseillais Florent Thauvin, Steve Mandanda et Adil Rami, accompagnés du médecin des Bleus et de l'OM Franck Le Gall, sont venu présenter la Coupe du monde au public lors du match Marseille-Toulouse du vendredi 10 août.

Une belle surprise pour le retour de la Ligue 1. Avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’OM et Toulouse, les supporters présents au stade Vélodrome ont pu découvrir la Coupe du monde.



Les champions du monde marseillais Florian Thauvin, Steve Mandanda et Adil Rami, accompagnés du médecin des Bleus et de l’OM Franck Le Gall, sont venu présenter au public leur fameux trophée. Sous les acclamations d’un Vélodrome plein à craquer, les trois joueurs ont pu montrer la Coupe, qu’Adil Rami a ensuite vivement brandie en l’air.

Les Bleus sont remontés sur le toit du monde le 15 juillet dernier, en s’imposant (4-2) contre la Croatie. Une deuxième étoile célébrée partout en France, 20 ans après le premier sacre de 1998. S’ils ont peu été présents sur le terrain lors du Mondial, voire pas du tout dans le cas d’Adil Rami, les trois joueurs n’ont pas boudé leur plaisir face à leurs supporters marseillais.