publié le 26/09/2018 à 18:00

"En foot, tout reste à confirmer", "c'est après Dijon et Nantes qu'on verra si l'équipe est définitivement guérie" : le président lyonnais Jean-Michel Aulas, sans effacer de sa mémoire le "match parfait" sur la pelouse de Manchester City (2-1) en Ligue des champions, veut éviter tout relâchement en Bourgogne.



Certes, Lyon a étrillé Marseille (4-2) pour revenir à hauteur de son rival au classement. Mais un faux-pas à Dijon rouvrirait à coup sûr les plaies d'un début de saison poussif, avec déjà deux défaites et un nul au compteur. L'OL est privé de son capitaine et meneur de jeu Nabil Fekir (cheville), du défenseur Ferland Mendy (adducteurs) et de l'attaquant Maxwel Cornet (mollet).

De son côté, Marseille a à cœur de se racheter à domicile face à Strasbourg après la claque reçue à Lyon et le revers concédé en fin de match contre Francfort (1-2) en ouverture de la Ligue Europa. Au Vélodrome, l'OM entend faire le plein de points tout en soignant sa défense, très perméable, pour aborder plus sereinement son prochain déplacement à Lille, dont l'attaque carbure à plein régime.

Ligue 1 - 7e journée : résultats, programme et classement

Mardi 25 septembre :

Monaco - Angers : 0-1

Nantes - Nice : 1-2

Toulouse - Saint-Étienne : 2-3



Mercredi 26 septembre :

19h00 : Bordeaux - Lille

Caen - Montpellier

Dijon - Lyon

Marseille - Strasbourg

Amiens - Rennes

Nîmes - Guingamp

21h00 : PSG - Reims