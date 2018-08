publié le 30/08/2018 à 12:25

Le mercato s’accélère du côté de Lyon. Après l'annonce du départ de son attaquant Mariano Diaz vers le Real Madrid, le club rhodanien s'active pour trouver des renforts en attaque.



Depuis plusieurs jours la rumeur enflaient; c'est désormais acté : le Real Madrid a exercé son droit de rachat concernant Mariano Diaz. L'attaquant avait été acheté l'an dernier par Lyon pour 8 millions d'euros. Une clause donnait l'exclusivité au Real pour un potentiel rachat. Les dirigeants madrilènes ont pris la décision de l'activer. Le joueur repart donc chez les Merengues contre la somme de 33 millions d'euros (avec bonus).

Une très bonne opération financière pour l'OL, qui devrait aussi enregistrer le départ de Maxwell Cornet. Le journal allemand Kicker a annoncé qu'un accord aurait été trouvé avec Wolfsburg pour un transfert qui avoisinerait les 17 millions d'euros. Avec ces départs l'OL cherche désormais de nouveaux attaquants.

Moussa Dembélé et Nicolas Pépé en renfort

Selon L'Équipe, Lyon n'a plus qu'à trouver un accord financier avec le Celtic Glasgow pour son attaquant français, Moussa Dembélé. En effet, le joueur qui crève l'écran en Écosse et le club du Rhône auraient déjà trouvé un accord contractuel selon le quotidien.



Autre cible des dirigeants lyonnais : Nicolas Pépé. Si Moussa Dembélé remplacerait numériquement Mariano Diaz, l'ailier lillois arriverait pour remplacer Maxwell Cornet. Jean-Michel Aulas s'est exprimé en conférence de presse sur le sujet : "J'aimerais bien qu'il vienne. Tout le monde est favorable à son recrutement. Nous avons avancé et un accord est possible avec Lille sous réserve que le joueur soit intéressé, ce qui à ma connaissance n'a pas été confirmé". Les négociations ont sensiblement avancé ses dernières heures selon L'Équipe. Le LOSC est obligé de vendre des joueurs pour se plier à la réglementation de la DNCG.



Enfin, le défenseur central Mapou Yanga-Mbiwa qui ne fait plus du tout partie des plans mais reste au club pour l'instant, a pourtant choisi de rester au club. "Il a refusé une proposition avec un club turc avec lequel nous avions un accord", a précisé Jean-Michel Aulas.