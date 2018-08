et AFP

publié le 26/08/2018 à 19:25

"En ce qui concerne Strootman, il y a des discussions en cours et des décisions qui doivent être prises par toutes les parties". Eusebio Di Francesco, entraîneur de l'AS Roma, a confirmé dimanche 26 août que des "discussions" étaient en cours pour un possible transfert de son milieu de terrain néerlandais Kevin Strootman, convoité par l'Olympique de Marseille.



Plusieurs médias français et italiens assurent que le joueur aurait déjà un accord avec l'OM, qu'il pourrait rejoindre avant la fin du mercato vendredi prochain. "Depuis son arrivée à Rome, il a toujours été considéré comme un joueur important. C'est un choix à faire ensemble, il faut voir le désir de tous de continuer le chemin ensemble", a encore déclaré l'entraîneur de la Roma.

Kevin Strootman, âgé de 28 ans, est arrivé à Rome en 2013 depuis le PSV Eindhoven où il s'est révélé comme un milieu de terrain coriace. Le néerlandais possède un style très recherché à son poste. Physiquement fort, ce milieu est loué pour son intelligence tactique et une vision du jeu extrêmement développée. C'est un joueur intelligent.

Une grave blessure qui coupe sa progression

Lorsqu'il est arrivé à Rome, Kevin Strootman est annoncé comme un futur grand joueur. Il compte une quarantaine de sélection avec les Pays-Bas. Mais en mars 2014, il a été victime d'une très grave blessure au genou gauche qui l'a tenu éloigné des terrains pendant presque deux ans.



Même si Kevin Strootman n'a pas totalement retrouvé le niveau qui en avait fait l'un des plus grands espoirs du football mondial à son poste, il est un titulaire indiscutable de la Roma. Depuis qu'il est revenu de blessure en 2016, il a disputé 65 matchs en Série A. Et dans le club de la capitale, il a côtoyé pendant presque trois ans un certain Rudi Garcia, actuel entraîneur de l'OM.