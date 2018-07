publié le 31/01/2018 à 11:30

Les Blues l'ont officialisé peu avant 18h : après cinq saisons et demi dans le Nord de Londres, à Arsenal, Olivier Giroud prend la direction de l'Est de la capitalme britannique. L'attaquant français de 32 ans s'est engagé pour une saison et demi (plus une en option) avec Chelsea. Il y portera le numéro 18.



À un peu plus de quatre mois de la Coupe du monde en Russie, l'ancien Montpelliérain avait besoin de retrouver du temps de jeu. À lui de convaincre l'entraîneur italien Antonio Conte. Doublure d'Alexandre Lacazette à Arsenal, il risquait de totalement disparaître avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance du Borussia Dortmund.

La signature du Gabonais de 28 ans a, elle, été annoncée sur les coups de 12h30. Selon le SID, filiale de l'Agence France Presse en Allemagne, les Londoniens ont déboursé la somme record dans leur histoire de 63,75 millions d'euros. Dans ce jeu de chaises musicales à trois, le Belge Michy Batshuayi quitte Chelsea pour rejoindre le Borussia et ainsi remplacer Aubameyang.

Poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens, le Brésilien Lucas Moura a par ailleurs trouvé un club pour rebondir avec Tottenham. Le transfert devrait rapporter environ 25 millions d'euros au PSG. L'Argentin Javier Pastore va, lui, rester au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne s'est pas entendu avec l'Inter Milan pour un prêt.



Revivez la dernière journée du mercato :

23h50 - Javier Pastore va rester au PSG jusqu'à la fin de la saison au moins.



21h53 - L'ancien Toulousain Martin Braithwaite (Middlesbrough) est attendu à Bordeaux.



20h50 - Libéré de son contrat avec Antalyaspor, William Vainqueur est l'objet de multiples rumeurs le renvoyant à Mrseille.



19h37 - Autre officialisation attendue et de taille : la signature de Lucas à Tottenham. Le Brésilien de 25 ans était arrivé au PSG en décembre 2012.

L’attaquant de 25 ans s’est engagé avec le club anglais dans le cadre d’un transfert définitif #MerciLucas ¿¿ https://t.co/BTEoHXVc0E — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 janvier 2018

19h34 - Mathieu Debuchy est Stéphanois. Le défenseur latéral droit de 32 ans ne jouait plus avec Arsenal.



18h15 - Clément Grenier a résilié son contrat avec Lyon. Le milieu de 27 ans s'est engagé avec Guingamp dans la foulée.

[OFFICIEL] L’EAG frappe fort le dernier jour du mercato hivernal ! L’international français Clément Grenier a signé un contrat d’une année et demie en faveur de l’EAG. Le milieu de terrain de 27 ans est désormais lié au Club jusqu’en juin 2019.

Degemer Mat Clément ! pic.twitter.com/3ba3Z1mJNS — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 31 janvier 2018

17h51 - Chelsea officialise l'arrivée d'Olivier Giroud. Michy Batshuayi, lui, est désormais un joueur du Borussia Dortmund.

17h22 - Le latéral droit de Nantes Léo Dubois (23 ans) jouera la saison prochaine à Lyon.



16h26 - Mesut Özil, initialement en fin de contrat en juin, a prolongé avec Arsenal jusqu'en 2021, annonce la BBC. Le champion du monde allemand touchera 350.000 livres par semaine (1,7 millions d'euros mensuels), ce qui en ferait le joueur le mieux payé des Gunners et l'un des mieux payés de Premier League.



15h44 - Selon des sourfces proches de l'OM, un départ de l'attaquant grec Kostas Mitroglou en prêt n'est pas à exclure d'ici ce soir.



15h11 - Oussama Tannane de retour à Saint-Étienne. L'attaquant marocain (23 ans) était prêté à Las Palmas (Espagne) depuis l'été dernier.



14h01 - L'attaquant français Enzo Crivelli (22 ans), en manque de réussite à Angers, est prêté à Caen jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat.



13h40 - À Bordeaux, la piste menant à l'attaquant danois Nicklas Bendtner (30 ans) actuellement à Rosenborg, ancien joueur d'Arsenal notamment, semble se refroidir.



12h53 - Le milieu offensif algérien de Leicester Riyad Mahrez (26 ans) est annoncé à Manchester City.



12h25 - C'est officiel, Pierre-Emerick Aubameyang rejoint Arsenal après quatre saisons et demi au Borussia Dortmund. L'attaquant gabonais de 28 ans avait auparavant porté les couleurs de l'AC Milan, Dijon, Lille et Monaco.

11h59 - Mathieu Debuchy (32 ans), serait en train de passer sa visite médicale à Saint-Étienne.



11h44 - Le latéral gauche brésilien Emerson Palmieri (23 ans) quitte l'AS Rome en direction de Chelsea pour 20 millions d'euros plus neuf millions de bonus potentiels.



11h38 - Marc Bartra (27 ans), le défenseur espagnol de Dortmund blessé dans l'attentat contre le bus de son équipe le 11 avril 2017, s'est engagé avec le Betis Séville jusqu'en 2023.



11h34 - Léo Lacroix (25 ans), le défenseur suisse de Saint-Étienne, est prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat au FC Bâle.

11h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la dernière journée de ce mercato hivernal 2018.