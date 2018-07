publié le 28/09/2016 à 20:15

Le PSG, mené pendant 25 minutes, a réussi à battre les Bulgares de Ludogorets (1-3) grâce à un doublé de Cavani et un but de Matuidi, mercredi, un succès lui permettant de prendre la tête du groupe A de Ligue des champions.



Les Parisiens, qui restaient sur une défaite en Ligue 1 à Toulouse (2-0), n'ont pas totalement convaincu, même si cette victoire face à l'adversaire le plus facile du groupe leur permet de prendre la tête devant Arsenal, vainqueur de Bâle 2-0, avec quatre points chacun pour le duo de tête. Parisiens et Londoniens avaient fait match nul (1-1) au Parc des Princes lors de la journée inaugurale.

Après l'ouverture du score, sur coup franc de Natanael Pimienta (16e) pour Ludogorets, Matuidi a sonné la révolte en reprenant de près une passe de Verratti (41e). En seconde période, Cavani a doublé la mise de la tête à la suite d'un coup franc de Di Maria (56e). Trois minutes plus tard, Cosmin Moti a raté l'égalisation en tirant trop mollement le penalty sifflé pour une faute de Thiago Motta. A l'heure de jeu, Cavani n'a pas raté l'occasion de donner plus d'ampleur à la victoire en reprenant du pied droit un centre de Lucas.

Ligue des champions - 2e journée : résultats et classements

Mardi 27 septembre :



Groupe E :

AS Monaco - Bayer Leverkusen : 1-1

CSKA Moscou - Tottenham : 0-1





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Monaco 4 2 1 1 0 3 2 1

2. Tottenham 3 2 1 0 1 2 2 0

3. Leverkusen 2 2 0 2 0 3 3 0

4. CSKA Moscou 1 2 0 1 1 2 3 -1

Groupe F :

Borussia Dortmund - Real Madrid : 2-2

Sporting Portugal - Legia Varsovie : 2-0





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Dortmund 4 2 1 1 0 8 2 6

2. Real Madrid 4 2 1 1 0 4 3 1

3. Sporting Portugal 3 2 1 0 1 3 2 1

4. KP Legia Varsovie 0 2 0 0 2 0 8 -8

Groupe G :

FC Copenhague - FC Bruges : 4-0

Leicester - FC Porto : 1-0





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Leicester City 6 2 2 0 0 4 0 4

2. FC Copenhague 4 2 1 1 0 5 1 4

3. FC Porto 1 2 0 1 1 1 2 -1

4. FC Bruges 0 2 0 0 2 0 7 -7

Groupe H :

FC Séville - Lyon : 1-0

Dinamo Zagreb - Juventus Turin : 0-4





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 4 2 1 1 0 4 0 4

2. FC Séville 4 2 1 1 0 1 0 1

3. Lyon 3 2 1 0 1 3 1 2

4. Dinamo Zagreb 0 2 0 0 2 0 7 -7

Mercredi 28 septembre :



Groupe A :

Ludogorets - PSG : 1-3

Arsenal - FC Bâle : 2-0





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 4 2 1 1 0 4 2 2

2. Arsenal 4 2 1 1 0 3 1 2

3. Ludogorets Razgrad 1 2 0 1 1 2 4 -2

4. Bâle 1 2 0 1 1 1 3 -2

Groupe B :

Besiktas - Dynamo Kiev : 1-1

Naples - Benfica : 4-2





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Naples 6 2 2 0 0 6 3 3

2. Besiktas 2 2 0 2 0 2 2 0

3. Dynamo Kiev 1 2 0 1 1 2 3 -1

4. Benfica 1 2 0 1 1 3 5 -2

Groupe C :

Mönchengladbach - FC Barcelone : 1-2

Celtic - Manchester City : 3-3





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. FC Barcelone 6 2 2 0 0 9 1 8

2. Manchester City 4 2 1 1 0 7 3 4

3. Celtic 1 2 0 1 1 3 10 -7

4. Mönchengladbach 0 2 0 0 2 1 6 -5

Groupe D :

Atlético de Madrid - Bayern Munich : 1-0

FC Rostov - PSV Eindhoven : 2-2





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Atletico Madrid 6 2 2 0 0 2 0 2

2. Bayern Munich 3 2 1 0 1 5 1 4

3. PSV Eindhoven 1 2 0 1 1 2 3 -1

4. Rostov 1 2 0 1 1 2 7 -5