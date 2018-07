publié le 30/10/2016 à 20:30

Un match en trompe-l’œil pour mettre fin à la 11e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille recevait les Girondins de Bordeaux dimanche 30 octobre. Respectivement classés 11e et 8e du championnat de Ligue 1 avant ce weekend, les deux clubs font partie des ténors du championnat. L'OM est passé sous pavillon américain et Franck McCourt, le nouveau propriétaire, voit les choses en grand. Après son match nul contre le Paris Saint-Germain (0-0), Rudi Garcia et ses initiatives tactiques étaient épiées.



Le bon début de saison des Girondins a pris un coup de frein ces dernières semaines. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ne sont plus parvenus à s'imposer en Ligue 1 depuis le 21 septembre et une victoire à Metz (0-3). Depuis, les Bordelais sont les rois des matchs nuls (3 lors des 5 dernières rencontres). Les Girondins étaient privés de deux joueurs importants. Jérémy Menez et Cédric Carasso ne faisaient pas parti du déplacement.