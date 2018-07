publié le 27/08/2016 à 16:45

Consolider sa première place au classement, tel était l'objectif de l'Olympique Lyonnais samedi 27 août. À Dijon, les hommes de Bruno Génésio souhaitaient continuer sur leur lancée qui leur permettait d'être leader du classement grâce à une différence de buts à son avantage (+5 contre +4 pour le PSG). Les Gones pouvaient compter sur l'homme en forme du moment, Alexandre Lacazette. L'attaquant, auteur de cinq réalisations en deux rencontres, réalise un début de saison tonitruant et est le grand artisan de l'excellent début de saison de son équipe. Malheureusement pour les Gones, l'international tricolore a dû laisser ses coéquipiers, sorti à cause d'une blessure au genou. Les Lyonnais se présentaient avec un groupe presque complet. Christophe Jallet réintégrait le groupe. Rachid Ghezzal et Jérémy Morel étaient absents pour cause de blessure. Aldo Kalulu, tout juste de retour, était laissé à la disposition de la réserve.



La situation était totalement différente à Dijon. Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio restaient sur deux défaites d'affilée contre Nantes (0-1) et Lille (0-1) et pointaient à la 17e place. L'Olympique Lyonnais n'était pas l'adversaire idéal pour se relancer mais les Bourguignons ont su créer l'exploit. L'entraîneur dijonnais pouvait compter sur les retours de Jordan Loties et Vincent Rüfli. Marvin Martin (adducteurs) et Anthony Belmonte (adducteurs) faisaient partie de la liste des absents.