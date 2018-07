publié le 28/06/2018 à 15:00

C'est une première depuis 1982. L'Afrique ne compte plus de représentants à l'issue de la phase de poules de ce Mondial 2018 en Russie. Après l'Égypte (groupe A), le Maroc (B), le Nigeria (D) et la Tunisie (G), le Sénégal (H) est à son tour tombé, jeudi 28 juin, et l'issue est particulièrement cruelle. Battus 1-0 par la Colombie, les Lions de la Téranga reculent à la 3e place derrière le Japon en raison d'un plus grand nombre de cartons jaunes reçus, six contre quatre.



Japonais et Sénégalais terminent à égalité parfaite sur le plan comptable : 4 points, 4 buts marqués, 4 encaissés et un score de parité (2-2) dans leur confrontation directe. Dans ce cas de figure, le critère retenu pour les départager est le fair-play : le nombre de cartons reçus. Les Samouraïs Bleus en pris un jaune contre la Colombie, deux contre le Sénégal et d'un autre contre la Pologne, qui les a battus 1-0. Les Sénégalais, eux, ont reçu deux avertissement face à la Pologne, trois contre le Japon et encore un contre la Colombie.

Troisièmes du groupe avant les deux derniers matches e ce groupe homogène, les Colombiens se sont imposés grâce à un but du défenseur central du Barça Yerry Mina (74e). Ils terminent en tête et retrouveront en 8es le 2e du groupe G, l'Angleterre ou la Belgique, mardi 3 juillet (20h) à Moscou. Le Japon jouera contre les Anglais ou les Bleges la veille (20h) à Rostov-sur-le-Don.

Groupe H : le point final

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Colombie 6 3 2 0 1 5 2 3

2. Japon 4 3 1 1 1 4 4 0 (3 cartons jaunes)

--------------------------

3. Sénégal 4 3 1 1 1 4 4 0 (6 cartons jaunes)

4. Pologne 3 3 1 0 2 2 5 -3