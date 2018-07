publié le 01/07/2018 à 15:00

Les favoris de cette 21e Coupe du Monde de l'histoire tombent tour à tour. Après l'Allemagne dès le premier tour, l'Argentine et le Portugal lors des deux premiers 8es de finale samedi 30 juin, l'Espagne doit à son tour faire ses valises. La Roja a monopolisé le ballon mais n'a pas réussi à battre la Russie dans le temps réglementaire (1-1) puis dans la prolongation. Au jeu des tirs au but, ce sont les joueurs du pays hôte qui se sont montrés les plus sûrs.



Le plan est parfaitement accompli pour les hommes de Stanislav Cherchesov, que personne n'attendait en quart de finale, surtout en affrontant la nation championne du monde 2010, même si l'Espagne a perdu de son lustre depuis. Elle s'est peut-être vue trop belle en ouvrant le score dès la 11e minute sur un but contre son camp de Ignashevich. Les Russes sont revenus sur un penalty de Dzyuba (42e), après une faute de main de Piqué.

Le héros russe est le gardien Igor Akinfeev, qui a stoppé les tirs au but de Koke et Iago Aspas. Samedi 7 juillet (20h), la Russie retrouvera le vainqueur du match de la soirée, Croatie-Danemark. Depuis la fin de l'URSS en 1991, le pays-continent a disputé quatre phase finales de Coupe du Monde. Jamais elle n'avait dépassé le premier tour avant cette édition organisée à domicile. La voilà à trois matches de la victoire finale.