publié le 14/07/2018 à 14:45

63e et avant-dern ier match de ce Mondial 2018 en Russie, samedi 14 juillet (16h) à Saint-Pétersbourg. À la veille de la finale France-Croatie (17h), la Belgique et l'Angleterre se retrouve pour décrocher la 3e place du tournoi. Les deux équipes figuraient dans le même groupe au premier tour. Le jeudi 28 juin à Kaliningrad, les Diables Rouges s'étaient imposés 1-0 (but de Januzaj à la 51e) dans un match entre deux formations déjà qualifiées pour les 8es de finale.



Un peu plus de deux semaines plus tard, la question est de savoir qui aura le plus envie après la déception de l'élimination en demi-finale. Les Belges n'ont pas su forcer le verrou français. Les Anglais ont ouvert le score face aux Croates avant de plier en prolongation. Autre enjeu de la rencontre, le duel de buteurs entre Kane, meilleur réalisateur du tournoi, et Lukaku.

Les équipes de départ :

Belgique : Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli - De Bruyne, Hazard, Lukaku

Angleterre : Pickford - Maguire, Stones, Jones - Trippier, Delph, Dier, Rose, Loftus-Cheek - Sterling, Kane