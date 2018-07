CAN 2017 : le Cameroun qualifié aux tirs au but

publié le 28/01/2017 à 19:15

Il a fallu attendre la première séance des tirs au but de cette CAN 2017 pour séparer le Cameroun du Sénégal dans ce deuxième quart de finale, samedi 28 janvier. Ce sont finalement les Lions Indomptables qui sont sortis vainqueur 5 t.a.b. à 4.



Comme en finale en 2002, le Cameroun remporte donc la séance fatidique face à des Lions de la Terenga qui peuvent éprouver de grands regrets. Et pas uniquement parce que leur star Sadio Mané, étincelant depuis le début, a raté sa tentative. L'équipe d'Aliou Cissé, avec plus d'intentions mais sans tranchant, aurait en effet dû se qualifier dans le temps réglementaire.

C'est finalement l'équipe d'Hugo Broos, absente du dernier carré depuis sept ans, qui décroche le jackpot. Contre le vainqueur de RDC-Ghana, il faudra probablement se montrer un peu plus excitant.

La fiche technique

Coupe d'Afrique des nations de football - quart de finale - ? QF

À Franceville (Stade de Franceville): Sénégal et Cameroun 0 à 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0)

Cameroun qualifié aux tirs au but (5 à 4)

Arbitre: J. Sikazwe (ZAM)



Tirs au but réussis :

Sénégal : Koulibaly, Kara Mbodji, M. Sow, Saivet

Cameroun : Moukandjo, Oyongo, Teikeu, Zoua, Aboubakar

Tirs au but manqués :

Sénégal : Mané

Avertissements :

Sénégal : Biram Diouf (13), Kouyate (90+3)

Cameroun : Oyongo (25), Fai (59), Sutchuin Djum (83)



Les équipes :

Sénégal : Diallo - Gassama, Koulibaly, Kara Mbodji, Mbengue (Ciss 86) - Gueye, Saivet - Kouyate (cap) (Ndiaye 109) - Mané, Biram Diouf (M. Sow 64), Keita

Entraîneur : Aliou Cissé

Cameroun : Ondoa - Fai, Teikeu, Ngadeu-Ngadjui, Oyongo - Siani, Moukandjo (cap) - Sutchuin Djum (Mandjeck 102) - Bassogog, Ndip Tambe (Aboubakar 102), Toko Ekambi (Zoua 46)

Entraîneur : Hugo Broos