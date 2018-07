publié le 29/01/2017 à 19:20

Après avoir soulevé le trophée à la tête de la Zambie puis avec la Côte d'Ivoire, Hervé Renard souhaitait sans doute réaliser la passe de trois avec le Maroc lors de cette CAN 2017. Les Lions de l'Atlas sont éliminés après une défaite en quart de finale face à l'Égypte et un but inscrit à la 87e minute.



L'Égypte ne partait pas favoris malgré qu'elle soit la nation la plus titrée dans cette compétition. Le match est resté indécis jusqu'au tout dernier instant. Le Maroc a grandement dominé la seconde période. Boussoufa et Saiss ont notamment trouvé la barre par deux fois. Bouhaddouz a lui aussi manqué plusieurs occasions. C'est finalement sur corner que les Pharaons ont fait la différence à la 87e minute.



Peut-être le Maroc a-t-il payé l'absence de ses stars Sofiane Boufal (Southampton) et Younès Belhanda (Nice), blessés et contraints au forfait juste avant le tournoi. Mais il y avait aussi l'expérience des Pharaons. Sous les ordres d'Hector Cuper, technicien argentin qui fut notamment finaliste de la Ligue des champions avec Valence, l'Egypte retrouve les sommets.

L'Égypte jouera sa demi-finale contre le Burkina Faso mercredi 1er février à Libreville.