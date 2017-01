MINUTE PAR MINUTE - La Tunisie affronte le Burkina Faso (17h) pour le premier quart de finale de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations.

publié le 28/01/2017

Les Tunisiens veulent retrouver le dernier carré d'une CAN pour la première fois depuis leur victoire finale en 2004 et souhaitent prendre leur revanche sur leur élimination controversée en quarts de l'édition 2015 face à la Guinée équatoriale hôte (2-1 a.p.).



Les joueurs d'Henryk Kasperczak montent en puissance et ont trouvé la bonne carburation autour de Sliti au milieu et des virevoltants Khazri et Msakni sur le front offensif, même si leur gardien et capitaine Mathlouthi reste incertain.



Mais ils seront opposés à un Burkina Faso qui rêve de refaire le coup de 2013, lorsqu'il s'était hissé jusqu'en finale à la surprise générale. Les Étalons de Paulo Duarte ont d'ailleurs conservé la même ossature, avec Bakary Koné (ex-Lyon) en défense, Charles Kaboré (ex-Marseille) au milieu et les frères Alain et Bertrand Traoré à l'animation. Ils ont cependant perdu Zongo et Pitroipa (blessés) en attaque.