Le Sénégal d'Aliou Cissé a un statut de grand favori à faire respecter et un dernier carré à rejoindre après cinq échecs consécutifs. Le sélectionneur rêve d'offrir à son pays un tout premier sacre continental, lui qui était le capitaine et l'auteur du dernier tir au but raté lors de la finale perdue en 2002.



Si Cissé tente d'alléger la pression autour de son joyau Sadio Mané, "encore un peu fragile, un peu tendre pour porter l'équipe nationale comme tout le monde le dit", le milieu offensif de Liverpool (2 buts dans cette CAN 2017) concentrera néanmoins encore tous les espoirs sénégalais.



En face, le Cameroun - renouvelé - ne semble moins rugissant et s'avance sans la moindre pression. "Quatorze joueurs dans la sélection n'ont jamais joué la CAN", a relevé son sélectionneur belge, Hugo Broos, à la tête de Lions indomptables jeunes et privés de plusieurs cadres qui ont privilégié leur carrière en club. Il peut cependant s'appuyer sur son gardien Ondoa, révélation de ce tournoi.