MINUTE PAR MINUTE - Le Mali affronte l'Ouganda mercredi 25 janvier (20h). Les hommes d'Alain Giresse et l'Égypte, opposée à un Ghana déjà qualifié, se livrent un duel à distance dans le groupe D pour le dernier billet des quarts de finale.

Crédit : Justin TALLIS / AFP Bakary Sako sous les couleurs du Mali en 17 janvier 2017

par Gregory Fortune publié le 25/01/2017 à 19:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer