ÉDITO - Mohamed Bouhafsi crie "Vive la VAR" après le match France-Tunisie

C'est quoi la VAR ? L'assistance vidéo à l'arbitrage (en anglais : video assistant referee) est un moyen d'aider les arbitres à prendre leurs décisions avec l'aide d'un écran et des actions au ralenti. Après le match entre la France et la Tunisie, certains ont encore critiqué ce dispositif. Et pourtant, il n'est responsable de rien.

Après avoir sifflé la fin du match, l'arbitre est revenu sur sa décision. Alerté dans le doute, il a lui-même consulté ces images pour annuler le but d'Antoine Griezmann. La Fédération française de football a déposé une réclamation car l'arbitre a consulté la vidéo après avoir ordonné la reprise du jeu et sifflé la fin du match. Mais la VAR n'est pas en cause dans cette affaire.

C'est interdit, l'arbitre n'avait pas le droit. C'est le moment où le dispositif a été utilisé qui peut être discuté, mais la VAR ne peut pas être remise en cause. Vive la VAR. L'assistance vidéo c'est l'égalité, c'est l'équité, la possibilité de rétablir l'injustice, d'éviter la cruauté d'un but illicite. Ce dispositif permet aussi de soulager les arbitres.

Il faut discuter avec les arbitres pour comprendre cette technologie, qui leur permet d'être plus forts face à des enjeux toujours plus importants dans le football. L'année dernière, dans le Championnat de France, selon la Direction Technique de l'Arbitrage, 75% des erreurs claires ont été corrigées grâce à ce dispositif. En 2019, un sondage Odoxa pour RTL donnait la parole aux Français. 84% sont favorables à l'assistance vidéo pour l'arbitrage. En clair, ils ont raison comme souvent.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info