Droits TV de la Ligue 1 : "On peut s'attendre à des faillites", selon Pierre Rondeau

Ce dimanche, c'est le grand retour du football à la télévision avec le Trophée des champions, Lille champion de France affronte le PSG, vainqueur de la Coupe de France, coup d'envoi à Tel Aviv. C'est une première pour le diffuseur majeur de la Ligue 1 cette saison : Amazon Prime, détenteur de 80% des droits. Dans moins d'une semaine, ce sera le retour de la Ligue 1 mais pour l'heure, aucune retransmission à la télévision pour les matches de Lille et du PSG. La perte des droits TV pourrait-elle mettre à la porte une partie des clubs français ?

"On peut le penser", explique Pierre Rondeau, économiste du sport, invité ce dimanche sur RTL. "On est au devant de graves problèmes si tous les litiges judiciaires ne sont pas conclus, si on n'rrive pas à trouver un terrain d'entente entre la Ligue et les diffuseurs pour le paiement de ses 20%", dit-il.

"Si ces 332 millions d'euros ne sont pas versés et payés aux clubs français, on peut s'attendre à des faillites", explique-t-il. Ce lot 3 comporte 20% des matches et devait être diffusé par Canal+ et beIn Sport. "Ces deux chaines refusent aujourd'hui de payer cette somme qui ne représente plus du tout une réalité financière", selon Pierre Rondeau.