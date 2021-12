DOCUMENT RTL - OM : "Marseille, j’ai kiffé dès le premier jour", confie William Saliba

Son adaptation express à Marseille, les agressions récurrentes de joueurs, la C4 et ses centres d’intérêts en dehors football : le défenseur de l'Olympique de Marseille William Saliba raconte à RTL ses cinq premiers mois dans le bouillon marseillais, alors que l’OM s’est qualifié jeudi pour la ligue Europa Conférence (C4).

"Il ne faut pas renier cette compétition, même si elle est nouvelle, il y a de très bonnes équipes aussi. On est sorti de notre groupe avec quelques regrets. Mais voilà, content d’être toujours en Europe et d’avoir quelque chose à jouer", confie l’international Espoir. Avec 1.350 minutes jouées en Ligue 1 cette saison, Saliba est l’Olympien le plus utilisé par Jorge Sampaoli. Arrivé à l’OM cet été, il nous raconte son adaptation express. "L’adaptation s’est faite rapidement, les coéquipiers, le club et le staff m’ont très bien accueilli, c’est tout de suite plus facile".

Concernant Jorge Sampaoli, "c’est seulement en conférence de presse qu’il est calme. Il nous crie dessus à l’entraînement pour nous booster ou quand on est endormi. Avant le match, même dans le vestiaire, il commence à marcher, à faire des aller-retour. Sur le banc, tu l’entends tout le match", dit-il. "C’est comme ça, c’est un vrai passionné".

Le Vélodrome, "une ambiance formidable"

William Saliba évoque ensuite l’ambiance du stade Vélodrome. "C’est comme si tu étais dopé en fait, parce que les supporters te poussent à être meilleur. C’est une ambiance formidable, même à l’échauffement quand tu rentres, ça te fait un truc très fort. Il n’y a qu’ici que l’on voit ça.

Prêté par Arsenal cet été sans option d’achat, le défenseur "préfère ne pas parler d'avenir. Aujourd’hui, je suis très bien ici, je ne regrette pas mon choix. Je suis très heureux, depuis le premier jour. J’ai un an ici en prêt, je vais tout donner pour satisfaire ceux qui m’ont fait confiance. Et puis à la fin de saison, on verra ce que l’avenir nous réservera".

À Marseille, "les gens sont proches, ça me plaît".

Cette saison est aussi malheureusement marquée par une agressivité accrue contre les joueurs de football de la part de supporters violents. Ça avait démarré cet été à Montpellier avec une bouteille envoyé au visage de Valentin Rongier et puis ces actes se sont reproduits dans d’autres stades, avec d’autres joueurs…

"Ça donne une mauvaise image du championnat et c’est dommage. J’espère qu’avec tout ce qu’il s’est passé, notamment dernièrement à Lyon, les supporters et le public adverse ont compris que ça ne servait à rien et que ça pouvait aller loin", explique William Saliba. "Il faut stopper dès maintenant et arrêter de faire n’importe quoi. Je me dis qu’ils vont comprendre, ils ne sont pas bêtes. Les gens viennent au spectacle, c’est dommage que ça se termine à la deuxième minute.

En dehors du football, à seulement 20 ans, Saliba confie aimer "la musique, le rap. Toute la nouvelle scène. J’aime les séries, les films de gangs, avec un peu de pression, mais qui se terminent bien ! Marseille, j’ai kiffé dès le premier jour. Très belle ville, j’aime bien quand il y a du monde, que ça vie. Ça ressemble un peu au 93, les gens sont proches, il n'y a pas de clans, ça me plaît".