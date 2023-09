Olympique de Marseille : "Dans les conditions actuelles, c'est impossible de travailler", dénonce Pablo Longoria

L'OM est en plein psychodrame avant de retrouver ce jeudi 21 septembre la Ligue Europa. L'entraîneur Marcelino vient de démissionner, le directoire du club, lui, s'est mis en retrait après cette réunion électrique lundi soir, avec des groupes de supporters. Pablo Longoria, le président du club, qui s'exprime pour la première fois sur cette affaire dans La Provence, assure être toujours en poste. Il est visiblement très marqué par cette réunion.

Le président de l'OM dénonce un système qui broie les présidents et les dirigeants en général, un quotidien marseillais basé sur le mensonge et le chantage. Pablo Longoria revient sur cette réunion où il dit avoir pu parler "deux minutes avant qu'on lui coupe la parole". "Démissionnez, sinon c'est la guerre", lui auraient lancé les supporters. Pablo Longoria veut bien vivre avec la pression qui entoure ce club, mais pas avec les menaces. "Recevoir des menaces ? Comment on peut travailler comme ça ? Je ne peux pas accepter. À Marseille, c'est comme ça. Dans les conditions actuelles, c'est impossible de travailler", dit-il.

Pablo Longoria en profite pour écarter les accusations de malversations financières : non, il n'a pas volé d'argent en faisant des transferts. Enfin, pas de démission pour l'instant, il dit vouloir s'accrocher pour sauver l'institution. Mais pour combien de temps ?

