Olympique de Marseille : qui est Rachid Zeroual, ce supporter qui fait trembler la direction du club ?

La crise à l'OM ne s'arrange pas. L'entraîneur Marcelino a démissionné mercredi 20 septembre, et ce jeudi Pablo Longoria, le président de l'OM, prend la parole pour la première fois depuis cette fameuse réunion avec les supporters lundi, qui l'a poussé précisément à se mettre en retrait.

D'abord, il confirme qu'il s'est senti menacé. Il est apparu marqué, choqué lors de cette interview à nos confrères de La Provence. "Dans d'autres pays, la situation serait dénoncée automatiquement. Recevoir des menaces, comment on peut travailler comme ça ?", dit-il, précisant qu'il n'a pas démissionné.

Au cœur de cette crise, il y a un supporter dont on ne cesse de parler : Rachid Zeroual, le boss des South Winners, le plus important contingent de supporters marseillais, avec plus de 7.000 membres. C'est surtout une grande gueule charismatique de 52 ans, qui vous séduit avec ses anecdotes légendaires ou vous mange tout cru lorsque sa colère l'emporte. Il règne sur sa tribune depuis 1987, Marseillais pur jus, qui séduit, influence puis déstabilise les présidents successifs du club, c'est sa spécialité avouée.

Rachid Zeroual est bien plus qu'un supporter, il a accueilli le maire de Marseille en virage au mois de mai. Il est proche de la sénatrice Samia Ghali et a même fait une banderole de bienvenue pour Emmanuel Macron lors du dernier déplacement présidentiel, qui est venu en personne lui serrer la main. Condamné à de la prison ferme pour avoir commandité l'attaque du centre d'entraînement marseillais il y a deux ans, le sulfureux Rachid Zeroual se vante de faire sauter les présidents de l'OM et pas toujours avec la méthode douce. On le voit avec l'état nerveux inquiétant de Pablo Longoria.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info