22/03/2018

Iris Mittenaere devient la reine du parcours des héros. L'ancienne Miss Univers fera ses premiers pas d'animatrice sur TF1, où elle co-animera la troisième saison de Ninja Warrior.



La jeune femme de 25 ans remplacera donc Sandrine Quétier, présente lors des deux éditions précédentes. L'ex-Miss France présentera le jeu estival aux côtés de Christophe Beaugrand et Denis Brogniart, dont le tournage démarre à Cannes le 27 mars prochain.

Un nouveau trio qui tient ses promesses pour Fabrice Bailly, directeur des acquisitions et des programmes du Groupe TF1. "Grâce à son parcours de Miss France et Miss Univers 2016, elle a développé une relation de grande proximité avec le public, qui, associée à son dynamisme et à son aisance, constituent des atouts essentiels".

Côté animation, Iris Mittenaere interrogera les candidats sur le bord du parcours. Un terrain de jeu que connaît bien la jeune nordiste puisqu'elle a déjà participé au jeu l'année dernière.