Qui est la Miss France 2018, Maëva Coucke ?

publié le 17/12/2017 à 00:58

Après Iris Mittenaere en 2016, le Nord-Pas-de-Calais voit de nouveau l'une de ses enfants devenir Miss France, cette fois-ci en 2018. Le 23 septembre dernier, Maëva Coucke a été couronnée Miss Nord-Pas-de-Calais 2017 à Orchies, moins de trois mois plus tard elle accède à la consécration suprême et remplace Alicia Aylies.



Âgée de 23 ans, Maëva Coucke a obtenu un BTS en commerce international et entame une licence de droit. À terme, sa double formation doit la destiner à un poste de juriste en entreprise. "Miss France est un objectif que je souhaite atteindre", annonçait-elle dans sa vidéo de présentation. C'est chose faite.

Pour apprendre à défiler sur des hauts talons et paraître la plus naturelle possible, Maëva Coucke a pu compter sur sa sœur Alyzée, mannequin professionnel. Pour le reste, la nouvelle Miss France est habituée aux concours de beauté. Ainsi, elle a déjà remporté plusieurs décorations, dont celle de Miss Boulogne 2013.

Désormais représentante de la France pendant une année, elle va s'installer à Paris et surtout voyager à travers le monde. En outre, elle croule sous les cadeaux des nombreux sponsors particulièrement généreux avec la successeure d'Alicia Aylies.