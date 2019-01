publié le 08/01/2019 à 13:08

Pour la cinquième fois, nouveau record de l'épreuve, l'Égypte accueillera la Coupe d'Afrique des Nations, du samedi 15 juin au samedi 13 juillet 2019. Le président de la Confédération africaine de Football (CAF), Ahmad Ahmad, l'a annoncé mardi 8 janvier à la mi-journée. Finaliste de la dernière édition au Gabon (défaite 2-1 face au Cameroun), l'Égypte a remporté la CAN à sept reprises, la dernière fois en 2010.



Après le retrait en novembre dernier de l’organisation au Cameroun, initialement désigné pays hôte en septembre 2014 mais finalement jugé inapte en raison de retards dans les travaux et de tensions politiques, l'Égypte s'est portée candidate avec pour seul adversaire l'Afrique du Sud, pays hôte en 1996 et 2013. La dernière CAN au pays des Pharaons remontait à 2006.

16 des 24 pays qui disputeront l'édition 2019 sont pour l'instant connus : le Cameroun, qui n'a pas participé aux qualifications, l'Égypte, qui a validé sa place sur le terrain, Madagascar, la Tunisie, le Sénégal, le Maroc, le Mali, l'Ouganda, le Nigeria, l'Algérie, la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Kenya.