Descente des Champs-Élysées : "Les Bleus ont été les victimes collatérales"

publié le 08/09/2018 à 21:30

L'image des joueurs de l'équipe de France de Football a-t-elle pâti de la descente rapide de leur bus sur les Champs-Élysées, au lendemain de leur victoire à la Coupe du Monde ? Denis Balbir revient sur cet épisode au cours de son émission On refait le match avec David Aiello de Yahoo Sports, Jean-Philippe Goron, Raymond Abou, Éric Silvestro de RTL, Dave Appadoo de France Football et Philippe Sanfourche de RTL, depuis Clairefontaine où il se trouvait pour la conférence de presse de Didier Deschamps.



"Les Bleus ont été les victimes collatérales et involontaires de cette fête gâchée. Leur image a été associée à cette fête ratée", estime David Aiello. Pour Philippe Sanfourche, "les joueurs ont gardé une certaine frustration, ça a peut-être été un petit peu trop long à l'Élysée et peut-être pas suffisamment sur les Champs-Élysées, ils le disent à demi-mot."

Pour tenter de remédier à ce sentiment, la Fédération française de football a décidé de célébrer le titre de champion du monde des joueurs au terme du match de demain contre les Pays-Bas au Stade de France.