DÉBAT - Deschamps a-t-il eu raison de faire tourner aussi largement face à la Tunisie ?

Neuf changements au coup d'envoi par rapport au 11 qui avait débuté face au Danemark (2-1) quatre jours plus tôt, seuls Raphaël Varane et Aurélien Tchouaméni titulaires parmi les cadres. Didier Deschamps a profité du match face à la Tunisie (défaite 1-0), que les Bleus abordaient en position de qualifiés pour les 8es de finale, pour ménager les Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé ou Adrien Rabiot. A-t-il eu raison ?

"Il fallait préserver les troupes en vue du 8e de finale", argumente Isabelle Langé, grand reporter au service des sports de RTL. "Les titulaires avaient laissé beaucoup d'énergie contre l'Australie et le Danemark, ce n'est pas moi qui le dit mais le sélectionneur, et sans manquer de respect aux Tunisiens, 'DD' savait que ce match comptait pour du beurre. Même si on s'est ennuyé pendant les trois-quarts du match, il a eu raison".

"Le climat, l'état d'esprit, c'est aussi important, et perdre ce n'est jamais bon, estime pour sa part Pascal Praud. Je pense que les victoires amènent les victoires et que si l'équipe de France avait gagné avec ses titulaires, c'était meilleur. Vous allez me faire croire que ces jeunes gens sont déjà sur les rotules alors qu'on est au mois de novembre ?"

