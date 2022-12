DÉBAT - Coupe du monde 2022 : faut-il rappeler Benzema pour la fin du Mondial ?

Plusieurs médias espagnols sont affirmé lundi 28 novembre que Karim Benzema, forfait pour la Coupe du monde avec l'équipe de France en raison d'une blessure aux quadriceps de la cuisse gauche, guérissait plus vite que prévu et pourrait reprendre l'entraînement avec le Real Madrid en fin de semaine.

Depuis, l'avant-centre de 34 ans s'est envolé pour l'île de La Réunion et Didier Deschamps a affirmé que la situation du Ballon d'Or ne faisait pas partie "des choses qui occupent mon esprit". Mais réglementairement, Benzema fait toujours partie de la liste de 26 joueurs communiquée à la Fifa, et pourrait donc revenir au Qatar s'il était effectivement rétabli.

Le staff de l'équipe de France doit-il finalement envisager cette solution ? "C'est la question la plus bête de la Coupe du monde 2022", balaie Christian Ollivier, chez du service des sports de RTL. "Il y a un débat dans le débat, mais c'est un sujet abscons". Écoutez ses arguments et son échange musclé avec Pascal Praud et des auditeurs.

