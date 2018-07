publié le 31/05/2016 à 22:18

"El Magnifico" est de retour. Et il est en pleine forme. Confirmé par M6 à la tête du magazine 100% Euro, Le Mag, il s'est affiché sur Twitter aux côtés de Vincent Couëffé, le directeur de la rédaction des magazines d'information de M6. L'ancienne star du PSG avait fait craindre le pire à ses fans. Le 19 mai dernier, il a été foudroyé par une crise cardiaque alors qu'il jouait au football à Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes, et a passé au moins plusieurs heures dans le coma.



Sur le réseau social, Vincent Couëffé se dit "heureux de retrouver mon Magnifico en pleine forme", au lendemain de sa sortie de l'hôpital de Monaco. "On prépare l'Euro 2016." L'ancien collaborateur du groupe Canal+, fin connaisseur du championnat anglais, la Premiere League, qu'il analysait dans Match Of Ze Day, se verra confier les commandes du magazine qui suivra les matches diffusés sur M6 avec Nathalie Renoux. Le premier numéro de 100% Euro, Le Mag sera diffusé le 11 juin aux alentours de 23h15, dans la continuité du match du groupe B, Angleterre-Russie.

Heureux de retrouver mon magnifico en pleine forme ! On prépare l''Euro #Ginola pic.twitter.com/C8jmSCwhgy — Vincent Couëffé (@VincentCoueffe) 31 mai 2016