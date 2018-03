David Ginola : après 11 jours d'hospitalisation, il rentre chez lui

publié le 31/05/2016 à 16:59

Après avoir fait un arrêt cardiaque en jouant au foot et 11 jours passés à l'hôpital Princesse-Grâce-de-Monaco le Professeur Dreyfus a affirmé que David Ginola "a eu beaucoup de chance" et qu'il pouvait maintenant rentrer chez lui.



"Il est resté le temps normal. Il n'a rien eu de particulier, aucune complication, mais on a été prévenant" a-t-il précisé. Rappelons que David Ginola a été opéré d'un quadruple pontage coronarien. Il rajoute qu'il a "fait tous les examens possibles" et qu'il devra maintenant "se reposer" et "se reprendre en main". Le professeur souligne que l'ancien international français "a eu beaucoup de bol" et qu'il peut également "allumer un cierge ad vitam aeternam".

Il a rappelé que "le massage cardiaque, la chaîne médicale et l'arrivée rapide des secours ont permis d'éviter la destruction du cerveau" et qu'il fallait "féliciter le SAMU et les pompiers, qui, toute l'année sauvent des tas de gens". Il précise que "les personnes victimes de malaises cardiaques arrivent souvent avec le cerveau détruit et restent des 'légumes' parce qu'ils n'ont pas eu la chance de bénéficier des premiers gestes de secours". Selon lui, rien n'empêcherait l'ancienne vedette du PSG de poursuivre son rôle de consultant sur M6 pour l'Euro.