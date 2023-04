Coupes d'Europe : pourquoi l'avenir des clubs français dépend de la performance d'Alkmaar

Vice-championne du monde, 2e au classement Fifa, la France du foot ne va pas si bien quand on regarde la situation de ses clubs. Après l'élimination de l'OGC Nice en quart de finale de la Ligue Europa Conférence face aux Suisses du FC Bâle, jeudi 20 avril, c'est simple : il n'y a plus aucun club français présent parmi les12 demi-finalistes des trois Coupes d'Europe (avec la Ligue des champions et la Ligue Europa).

Ce constat est loin d'être anecdotique : la France risque en effet de dégringoler à l'indice UEFA, où elle occupe la 5e place derrière l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Son sort dépend désormais d'un club néerlandais, l'AZ Alkmaar, qui affrontera les Anglais de West Ham en 1demi-finale de Ligue Europa Conférence. Pourquoi cette 5e place est-elle importante ? Parce qu'à partir de 2024 entre en vigueur la réforme des Coupes d'Europe. Être 5e ou 6e est nettement différent dans l'attribution des places européennes, notamment en Ligue des champions.

Si Alkmaar remporte la Ligue Europa Conférence en gagnant les trois matchs qui lui reste sur le papier, les Pays-Bas passeront devant la France. Ce déclassement tomberait très mal alors que l'avenir de certaines stars en Ligue 1 est incertain (Lionel Messi, Neymar voire Kylian Mbappé) et que dans six mois la LFP va lancer un nouvel appel d'offres pour les droits TV, le premier avec sa filiale commerciale, et qu'elle en espère un milliard d'euros par saison.



