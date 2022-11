Coupe du monde 2022 : pourquoi surnomme-t-on l'équipe d’Angleterre, les "Trois Lions" ?

L'équipe d’Angleterre est surnommée les "Three Lions" (les "Trois Lions"). Ça en fait des Lions au Mondial entre les Lions de l'Atlas, surnom de l’équipe du Maroc, les Lions indomptables, ça c'est le Cameroun, et les Lions de la Teranga, les Sénégalais. Et donc ceux d’outre-Manche qui renvoient non pas au drapeau mais aux armoiries de l’Angleterre.

Et pourquoi y a-t-il trois lions sur leur blason ? Ces trois lions les uns au-dessus des autres nous concernent, nous Français, figurez-vous, car ils représentent l’Aquitaine, la Haute et la Basse-Normandie, des territoires de notre pays occupés au Moyen-Âge par les Anglais.

Notamment le fameux Richard Cœur, lui aussi, de Lion qui a créé ce blason. Sur lequel d’ailleurs, ce ne sont pas vraiment des lions… D'un point de vue zoologique si mais non d’un point de vue héraldique. Car sur un blason, on dit que c'est un lion quand il a la tête de profil mais un léopard quand il a la tête de face.

Sur le blason et le maillot anglais, les trois ont la tête de face. Donc on devrait dire les "Three Leopards". Les Léopards qui au foot sont les joueurs de la République démocratique du Congo. Et eux ne sont pas qualifiés pour cette Coupe du monde.

