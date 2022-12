Coupe du monde 2022 : l'Argentine défait l'Australie et se qualifie en quarts

Pour le millième match professionnel de sa carrière, l'attaquant argentin Lionel Messi a inscrit un but et se qualifie en quarts de finale de la Coupe du monde. Au terme d'un match intense mais dominé, les Argentins ressortent vainqueurs de l'Australie (2-1). L'Argentine se réserve ainsi sa place pour les quarts de finale, où elle affrontera les Pays-Bas. C'est avec un tir rasant, caractéristique de ses attaques, que Lionel Messi a inscrit le premier but de son équipe lors de cette rencontre (35').

La première mi-temps s'est finie avec une nette domination des joueurs argentins. Peu après le retour des vestiaires, l'attaquant argentin Julian Alvarez est venu doubler le score de son équipe (57'). La fin de match s'annonçait facile pour les coéquipiers de Lionel Messi. Pourtant, à la 77ᵉ minute, l'Argentin Enzo Fernandez a marqué un but contre son camp. Les supporters australiens et argentins ont donc eu une fin de rencontre endiablée et pleine de suspens.

Et pour cause, jusqu'au tout dernier moment, les tentatives ont fusé du côté australien pour tenter d'égaliser au score. L'attaquant australien Garang Kuol a décoché une frappe à la 97ᵉ minute, sauvée in extremis par le gardien argentin.

Mais les chiffres sont éloquents, les Argentins ont effectué 14 tirs pour cinq cadrés quant les Australiens n'en ont fait que cinq pour un cadré. De même, l'équipe de Lionel Messi a pu mettre en place son jeu, aidée par ses 693 passes et 88 % de réussite. Les Australiens, eux, en ont effectué 436 pour 82 % de réussite. L'Albiceleste est la seconde équipe à se qualifier pour les quarts de finale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info