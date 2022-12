La RATP a annoncé dimanche 17 décembre au matin sur son compte Twitter que la station du métro parisien nommée en temps normal "Argentine" a été rebaptisée "Allez les Bleus !" Un geste de soutien avant la finale de l’équipe de France contre les Argentins à Doha. Il ne s'agit pas d'une première : la RATP avait déjà renommé des stations lors de la Coupe du monde 2018, notamment celle d'Avron sur la ligne 2, nommée temporairement "Nous Avron Gagné" comme le raconte Le Parisien.

La station, située à proximité des Champs-Élysées, sera fermée à partir de 18 heures, sur demande de la Préfecture de Police. Ce sera également le cas des stations Tuileries et George V, également sur la ligne 1. Il s'agit d'une partie du dispositif de sécurité prévu pour la finale et la soirée qui va suivre, accompagné de 4.050 policiers et gendarmes déployés en Île-de-France, et d'une fermeture de la circulation autour des Champs-Élysées.

