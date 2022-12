Coupe du monde 2022 : 615 millions d'euros pariés pendant la compétition en France

C'est inédit pour une telle compétition. 615 millions d'euros ont été pariés en France durant la Coupe du monde 2022, alors que moins était attendu, a indiqué à l'AFP l'Autorité nationale des jeux (ANJ). Ce chiffre hallucinant est à mettre en comparaison avec la dernière Coupe du monde. En 2018, 366 millions d'euros avaient été misés. En 2022, la finale France - Argentine a généré plus de 55 millions de mises contre 37,5 pour France - Croatie en 2018, a ajouté l'ANJ.

Sur la seule demi-finale France - Maroc, 30 millions ont été misés. Selon les anticipations de l'ANJ, 530 millions d'euros devaient être misés sur internet, anticipant une hausse de 70% par rapport à la Coupe du monde 2018. Mais la réalité a dépassé les projections et le montant de 2018 a quasiment été doublé.

Face à cette explosion, l'association Addictions France a dénoncé les "techniques marketing contestables" des entreprises de paris sportifs et d'alcool, estimant qu'elles sont les "autres vainqueurs" de la compétition. "Omniprésents dans les lieux publics et sur internet", les opérateurs de sites de paris en ligne et les alcooliers "encouragent des pratiques mauvaises pour la santé tout en associant clairement le football à la consommation d'alcool et aux jeux d'argent", a écrit l'association dans un communiqué de presse diffusé lundi 19 décembre.

