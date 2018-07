Coupe du Monde 2018 : Samuel Umiti a inscrit le seul et unique but contre la Belgique mardi 10 juillet

publié le 10/07/2018 à 22:47

Il est le héros de l'équipe de France en ce mardi 10 juillet. Le défenseur Samuel Umtiti est l'auteur de l'unique but de la demi-finale de Coupe du Monde, remportée par les Bleus face à la Belgique mardi 10 juillet. Celui qui avait fait une main à l'origine du premier but encaissé par les Bleus contre l'Australie propulse les siens en finale. "On a atteint un de nos objectifs qui était d'atteindre la finale et je suis très content", a-t-il déclaré à l'issue de la demi-finale sur TF1.



Né à Yaoundé au Cameroun en 1993, Samuel Umiti arrive en France très jeune. Très vite, il est repéré par l'Olympique lyonnais. À l'OL, il progresse dans toutes les catégories et fait la connaissance de joueurs comme Nabil Fekir ou Corentin Tolisso, qu'il retrouve à chaque rassemblement des Bleus.

En 2016, Didier Deschamps fait appel à lui à la dernière minute pour l'Euro 2016, pour pallier au forfait de Jérémy Mathieu. Une arrivée sur la pointe des pieds. Mais Samuel Umtiti s'impose finalement au poste de titulaire en seulement deux semaines.

Après un tournoi réussi, le jeune joueur d'alors seulement 22 ans quitte l'OL pour le très prestigieux FC Barcelone. Montant du transfert : 25 millions d'euros.



Deux ans plus tard, il est titulaire dans son club comme en équipe de France. Une équipe de France soudée, avec laquelle il disputera sa première finale de Coupe du Monde dimanche 15 juillet à partir de 17 heures.