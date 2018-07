publié le 30/06/2016 à 15:45

On s'y attendait et c'est maintenant officiel. Samuel Umtiti sera un joueur du FC Barcelone pour la saison 2016-2017. Le président barcelonais a annoncé jeudi 30 juin en conférence de presse qu'un accord avait été trouvé entre son club et l'Olympique Lyonnais. Cette information a été confirmée sur le compte Twitter de l'OL. Le montant du transfert s'élève à 25 millions d'euros, une très grosse somme pour un défenseur central de 22 ans.



Au Barça, le Gone devra faire face à une forte concurrence. La charnière centrale constituée de Gerard Pique et Javier Mascherano semble indéboulonnable et la troisième place devrait se jouer entre Umtiti et l'autre international français, Jérémy Mathieu. Le natif de Yaoundé (Cameroun) devra patienter jusqu'à la fin de l'Euro avec l'équipe de France pour pouvoir rejoindre l'Espagne. Sur le banc de touche depuis le début de la compétition, il devrait profiter de la suspension d'Adil Rami pour être titulaire dimanche 3 juillet lors du quart de finale contre l'Islande.

Samuel Umtiti quitte l’OL pour le @FCBarcelona !https://t.co/AYm9viX799 — Olympique Lyonnais (@OL) 30 juin 2016

¿ @jmbartomeu: "Barça have come to an agreement with Olympique Lyonnais for Umtiti for 25 million Euros" #FCBlive pic.twitter.com/0j8yq9Px3W — FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 juin 2016