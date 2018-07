Coupe du Monde 2018 : Samuel Umtiti, guerrier de la défense tricolore

publié le 11/07/2018 à 20:26

Il a été élu homme du match lors de France-Belgique mardi 10 juillet. Samuel Umtiti est le guerrier de la défense tricolore. "Big Sam", comme il est surnommé, est le nouveau héros des Bleus après sa tête qui a propulsé la France en finale du mondial, effaçant du même coup la main coupable qui avait provoqué le premier but encaissé par les Bleus en Russie face à l'Australie.



Des filets qui tremblent, comme un retour aux premiers amours du jeune footballeur qui était attaquant lorsqu'il évoluait au FC Ménival, son premier club, dans le Ve arrondissement de Lyon.

Très vite, le gamin se fait remarquer par l'Olympique Lyonnais. Bosseur, souvent surclassé dans les catégories jeunes, il signe son premier contrat pro en 2012, s'installe en pilier de la défense des Gones... Jusqu'à porter une première fois le brassard à tout juste 21 ans. Pas de quoi le rassasier, car Umtiti a un rêve : porter le maillot Bleu. Lui, le natif de Yaoundé arrivé en France à 2 ans et à qui le Cameroun fait les yeux doux, choisit la France malgré les tentatives de Roger Milla.

Un numéro 23 clin d’œil à son idole

Son heure arrive en 2016. À l'époque, certain évoquent l'oeuvre d'un marabout tant sa convocation par Didier Deschamps tient du concours de circonstances. Sakho suspendu pour dopage, Varane puis Mathieu forfaits... Umtiti est appelé in extremis pour l'Euro. Rami suspendu pour le quart de finale : à 22 ans, le voilà lancé dans le grand bain. Il ne laissera plus sa place.



Le même été, il quitte Lyon pour Barcelone, son club de cœur. Il y garde le numéro 23, clin d’œil à son idole, le basketteur Michael Jordan qui le portait chez les Bulls de Chicago. Samuel Umtiti avait commencé à apprendre le catalan avant même de signer, pour s'intégrer plus vite une fois arrivé. Travail, humilité, détermination... "À la moindre incartade il y aura du monde pour lui botter les fesses", avait prévenu ainsi son frère Yannick qui est aussi son agent.



Et il est vrai qu'Umtiti ne provoque pas de scandale. Seul petit accroc, en 2013, à Lyon. Le joueur de 19 ans se fait livrer une Maserati flambant neuve au centre d'entraînement, sobrement immatriculée "Sam 23". Pas du goût de son coéquipier Maxime Gonalons, qui le recadre devant les supporters. Ce sera la seule sortie de route. Depuis, le défenseur au tempérament de leader a écrit l'histoire du foot français et compte désormais trois buts en Bleu. Le premier, c'était en juin 2017, face à l'Angleterre... Que Samuel Umtiti retrouvera peut-être dimanche 15 juillet, en finale du Mondial.