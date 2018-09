publié le 23/06/2018 à 18:15

L'ancien international allemand Lothar Matthäus, consultant influent dans les médias allemands, a violemment chargé Mesut Özil mardi 19 juin dans une chronique, lui reprochant à la fois son jeu et son attitude dans la polémique sur sa rencontre avec le président turc.

"Avec Özil, j'ai souvent l'impression qu'il ne se sent pas bien sur un terrain dans le maillot de l'équipe nationale, qu'il n'est pas libre : presque comme s'il n'avait pas envie de jouer", accuse l'ancien international dans sa chronique régulière du quotidien Bild, le plus lu d'Allemagne.



"Je ne vois pas de cœur, pas de joie, pas de passion", martèle-t-il à propos du joueur d'origine turque, milieu offensif d'Arsenal, appelant de toute sa voix le sélectionneur Joachim Löw à le sortir de l'équipe pour le prochain match contre la Suède. Lothar Matthäus n'hésite pas non plus à relancer la polémique récente née des photos d'Özil remettant un maillot au président turc Recep Tayyip Erdogan.

Il n'a pas conscience de ce que les gens attendent d'un joueur de l'équipe nationale Lothar Matthäus





L'ancienne gloire du Bayern Munich, qui a participé à cinq Coupes du monde, estime qu'Özil a tort de se murer dans le silence depuis cette affaire : "Özil n'a pas compris pourquoi il y a une telle polémique autour de lui en Allemagne, fustige-t-il. Il n'a pas conscience de ce que les gens attendent d'un joueur de l'équipe nationale en Allemagne. Il aurait bien fait, après l'erreur des photos avec Erdogan, d'affirmer son attachement à l'Allemagne".

Cette volée de critiques survient deux jours après la défaite de l'Allemagne contre le Mexique (1-0), qui met la Mannschaft en situation délicate dans le groupe F, où elle doit désormais absolument battre la Suède samedi à Sotchi si elle veut espérer continuer à défendre son titre mondial.