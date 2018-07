Coupe du Monde 2018 : pourquoi l'Uruguay a quatre étoiles sur son maillot

publié le 02/07/2018 à 06:52

Préparez-vous, parce qu'ici le football c'est une "religion", m'ont dit de nombreux Urugayens. Et c'est vrai qu'en arrivant en bateau de Buenos Aires, ce qui m'a frappé, au loin dans le brouillard, c'est qu'on distinguait partout des drapeaux bleus et blancs du pays.



Dans les rues, rares sont les voitures ou de petits fanions n’ont pas été accrochés. On voit ainsi de vieilles Coccinelle hors d'âge redorées aux couleurs de l'équipe nationale. J’ai aussi aperçu le drapeau de la Céleste sur des murs d'église et sur des tôles de bidonville.

Les Uruguayens disent qu'ils "vivent" le football intensément, que le premier cadeau que les pères font à leur fils c'est un ballon. Quelqu'un m’a dit que des activistes pourraient faire la révolution pendant un match de l'équipe nationale, personne ne s'en rendrait compte tant le pays vit pour la Coupe du Monde.

La Céleste porte quatre étoiles sur son maillot. Elle n'a pourtant pas remporté quatre fois le Mondial, mais "seulement" deux fois. La première en 1930, qui a eu lieu ici d'ailleurs, dans le stade qui s'appelle le Centenario. La seconde en 1950, contre le Brésil à Maracana. Un Uruguayen m'a raconté que c'est d’ailleurs la raison pour laquelle la Seleção a toujours peur de rencontrer son voisin. Mauvais souvenir d'une humiliation.

Une Coccinelle aux couleurs de l'Uruguay à Montevideo Crédit : RTL / Philippe Corbé

Si les Uruguayens portent quatre étoiles, c'est parce qu'ils avaient aussi remporté deux médailles d'or olympiques dans les années 1920, avant que ne soit crée la première Coupe du Monde. L'Uruguay était bien, il y a un peu moins d'un siècle, la meilleure équipe du monde.