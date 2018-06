publié le 30/06/2018 à 20:19

Duel entre deux des blocs défensifs les plus sûrs du premier tour de cette Coupe du Monde 2018 en Russie, cet Uruguay-Portugal est aussi un match de buteurs avec Cristiano Ronaldo d'un côté et la paire Luis Suarez-Edinson Cavani de l'autre. Ce dernier a lancé les hostilités en ouvrant le score dès la 7e minute sur la pelouse du stade olympique de Sotchi.



L'attaquant du PSG s'est montré plus prompt que la défense portugaise pour propulser au fond des filets, de la tête, un centre distillé de la gauche par Suarez. Cavani (31 ans, 1,88 m) inscrit son deuxième but dans la compétition et rejoint ainsi son compère d'attaque. Le vainqueur de ce match affrontera la France en quart de finale, vendredi 6 juillet (16h) à Nijni Novgorod.

#CM2018 #URUPOR 7è, 1-0

¿ BUT URUGUAYEN

¿ EDIIIINSOOOOON CAVANI



Côté gauche, Luis Suarez est trouvé par Cavani. Il crochète et centre fort au deuxième poteau... où il retrouve l'avant-centre du @PSG_inside, qui marque de la tête, c'est superbe ! https://t.co/Lz3IXCSrcs — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2018