publié le 24/07/2018

S'il en fallait un pour faire oublier la guéguerre footballistique entre la Belgique et la France, c'était bien lui - "l'ambianceur" Paul Pogba. Le milieu français, star de Manchester United et figure de proue de la Coupe du Monde 2018, a partagé sur Instagram une photo qui met à l'honneur la bonne entente ente les Bleus et les Diables rouges.



En vacances à Los Angeles (Californie, États-Unis) avec ses coéquipiers tricolores Samuel Umtiti et Steven Nzonzi, Paul Pogba a retrouvé deux joueurs belges, Adnan Januzaj et Marouane Fellaini. Les cinq hommes ont pris la pose le temps d'un remake bon enfant de la demi-finale qui a opposé leurs deux équipes, et suscité quelques commentaires déçus dans le camp belge.

"France-Belgique ce soir", a commenté en légende l'enfant de Lagny-sur-Marne. La photo, prise sur les hauteurs de Los Angeles sous un grand ciel bleu, a été appréciée par plus d'un million de personnes.

Au pied de la belle équipe, bien sûr, un ballon de foot... et la Coupe du Monde, remportée le 15 juillet par l'équipe de France. La réplique du trophée suit le trio français partout sur la côte ouest des États-Unis, jusque dans les soirées mondaines. Samedi 21 juillet, les Bleus participaient à Los Angeles à une soirée organisée par le magazine masculin Maxim, en présence également de leur coéquipier Adil Rami, et ont fièrement posé avec leur Graal.