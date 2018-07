publié le 12/07/2018 à 17:29

Le maillot de l'équipe de France est devenue une denrée rare. À trois jours de la finale de la Coupe du Monde qui opposera la France et la Croatie, dimanche 15 juillet à 17 heures, il est de plus en plus difficile de se procurer le maillot des Bleus.



Dans les boutiques spécialisées, on n'est pas loin de la rupture de stock. "Il ne me reste que S et du M", déclare Ricardo, responsable dans un magasin de sport. Et le stock ne va pas durer longtemps. Même pour ceux qui arrivent à acheter le maillot bleu, il ne sera pas facile de le faire floquer au nom de son joueur préféré. "Je n'ai plus de 1, de 0, de 3 et plus de 9", poursuit Ricardo.

Décathlon, Intersport, la boutique de la Fédération Française de Football, Go sport... Toutes les grandes enseignes sont à sec. Il est tentant de baisser les bras, mais les plus passionnés sont prêts à y mettre le prix. Quelques maillots à 140 euros sont toujours disponibles, la version à 85 euros étant épuisée dans la plupart des magasins. "Quand on aime on ne compte pas", déclare un client d'une boutique de sport.

Reste encore l'achat en ligne. Il reste des exemplaires entre 85 et 140 euros sur Unisport, Rue du Commerce, eBay. S'il est difficile d'espérer se faire livrer à temps le maillot, il est toujours possible de consulter les stocks encore disponibles dans les points de vente physique, sur le site des grandes enseignes. Avec un peu de chance, vous mettrez la main sur le précieux maillot avant la finale.



Attention aux contrefaçons : dans l'engouement général, beaucoup de sites en profitent pour vendre des maillots à 20 ou 30 euros. Le prix est attractif, mais ces copies sont illégales.