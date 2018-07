publié le 09/07/2018 à 02:02

Laborieuse et très critiquée lors du premier tour de la Coupe du Monde, l'équipe de France de football semble avoir retrouvé les bonnes grâces de l'opinion publique après un huitième de finale complètement fou contre l'Argentine (4-3) et un quart maîtrisé face à l'Uruguay. A deux jours de la demi-finale très attendue des Bleus contre la Belgique, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a, dans un entretien accordé au Journal du dimanche, évoqué un geste qui devrait encore un peu plus renforcer le capital sympathie dont bénéficient actuellement les joueurs de Didier Deschamps.



Interrogé au sujet de Kylian Mbappé, qui a annoncé qu'il allait verser l'intégralité de sa prime à une association caritative, Noël Le Graët a révélé que cette initiative avait inspiré les Bleus. "On a créé ça au niveau de l'ensemble du groupe : les joueurs reverseront une partie de leur prime à une association", explique celui qui avait fixé comme objectif avant le début de la compétition une qualification pour les demi-finales.

L'accession au dernier carré assure déjà à chaque Bleu une prime de 150.000 euros. Une somme qui pourrait grimper en cas de qualification pour la finale (280.000 euros) et, évidemment, de second titre mondial pour l'équipe de France.