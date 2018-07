publié le 16/07/2018 à 14:24

Elle a été aux premières loges. Laura Flessel, ministre des Sports, était en tribune officielle le dimanche 15 juillet pour assister au deuxième sacre de l'équipe de France de football en finale de Coupe du Monde face à la Croatie (4-2). Une soirée folle, vécue par l'ancienne championne olympique d'escrime au plus près des joueurs, dans le sillage d'un Emmanuel Macron qui a extériorisé sa joie sur chaque but.



Pour Laura Flessel, ce titre "c'est de la fierté, c'est un engagement total pendant plus de 6 semaines. C'est une équipe jeune qui a été studieuse, qui a été attentive a tous les conseils donnés par Didier Deschamps. Le premier mot c'était merci, le deuxième mot c'était fierté". "Ils chantaient, ils criaient leur fierté, vraiment c'était communicatif", raconte-t-elle. "On a vu 64 millions de Français les soutenir, et ça donne ces images de fierté et d'appartenance", explique-t-elle au micro de RTL.